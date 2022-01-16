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Раскрыты новые подробности об игровом смартфоне Redmi K50 Gaming

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Инсайдеры постепенно публикуют информацию о характеристиках грядущего смартфона Redmi K50 Gaming, который должен появится в следующем месяце.

Этому аппарату приписывают 6,67-дюймовый дисплей, в котором не будет подэкранного сканера. Последний расположится на боковой грани.

Работать новинка будет на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1, а за его автономность будет отвечать батарея на 4 700 мАч с поддержкой 120-ватной зарядки.

Что касается основной камеры, то она получит датчики на 48, 13 и 2 Мп, при этом инсайдеры говорят, что у модели будет версия с камерой на 64 Мп. Габариты аппарата составят: 162 x 76,8 x 8,45 мм, вес – 210 г.

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