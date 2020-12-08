Раскрыты новые подробности о наушниках Apple AirPods 3

Зарубежные источники выяснили новые подробности о грядущих наушниках от американской компании, в том числе были названы и сроки их выхода.

Если верить обнародованной информации, то новые Apple AirPods 3 появятся в продаже в марте 2021 года.

Новое поколение аксессуара получит иное оформление, причем есть информация, что наушники будут похожи на AirPods Pro.

В сравнении с предшественниками новые AirPods 3 будут выглядеть более компактно, а вот активного шумоподавления в них ждать не стоит, ну по крайней мере это касается базовой модели.

Ну и наконец сообщается, что основным поставщиком компонентов для наушников станет компания Taiwan Career Technology.

Между тем стоит отметить, что в ближайшее время Apple должна выпустить наушники AirPods Studio. В этих наушниках будет модульная конструкция, позволяющая менять отдельные панели, закрепленные на магнитах.