Раскрыты новые подробности о бюджетных смартфонах Samsung Galaxy A35 и A55

Новые устройства были обнаружены в базе данных Бюро индийских стандартов (BIS) и на официальном сайте Samsung для ОАЭ.

Информация из базы данных указывает на модельные номера SM-A356E/DS и SM-A556E/DS для Galaxy A35 и A55 соответственно, которые компания готовит к дебюту.

Ожидается, что оба смартфона будут обладать техническими характеристиками, ранее доступными только в более продвинутых моделях.

По слухам, Galaxy A55 будет оснащен корпусом с металлической рамкой и тройной тыльной камерой, включающей датчики на 50 Мп (основной), 12 Мп (сверхширокоугольный) и 5 Мп (макро).

Фронтальная камера получит разрешение 32 Мп. В основе смартфона будет процессор Exynos 1380 с графическим Xclipse 530, разработанным на основе архитектуры AMD RDNA2.

Galaxy A35 будет использовать тот же чип, что и Galaxy A55, и будет обладать 6 ГБ оперативной памяти. Кроме того, ожидается наличие тыльной камеры с датчиком на 50 Мп и обновленного дизайна дисплея с узкими рамками и круглым вырезом для фронтальной камеры.

Обе модели получат аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Компания Samsung также внедрила в эти смартфоны элемент дизайна, названный Key Island, который представляет собой небольшую выпуклость на боковой грани устройства, где располагаются физические клавиши управления.

Другие подробности, в том числе и точная дата презентации, пока не раскрываются.