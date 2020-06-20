Раскрыты новые подробности флагманского смартфона Xiaomi

Xiaomi в 2020 году выпустила флагманские Mi 10 и Mi 10 Pro, а это первые смартфоны китайкой компании, которые способны конкурировать с другими флагманами родом из Китая.

Сейчас производитель готовит новый смартфон серии Mi 10. По слухам, он будет называться Mi 10 Pro+, но не исключено, что аппарат получит другое название и будет относиться к линейке Mix.

Ранее уже сообщалось, что будущий флагман Xiaomi получит 12 кратный оптический зум. По новым данным, в нем еще будет керамический корпус и дисплей с очень сильно загнутыми краями.

По данным источника, смартфон будет создан на базе процессора Snapdragon 865.

Новые данные про будущий флагманский смартфон Xiaomi раскрыли на канале Digital Chat Station, а ранее на нем неоднократно сообщалась достоверная информация про устройства от Xiaomi.