Раскрыты новые подробности флагманского смартфона Xiaomi

Раскрыты новые подробности флагманского смартфона Xiaomi20.06.2020 23:24
Xiaomi в 2020 году выпустила флагманские Mi 10 и Mi 10 Pro, а это первые смартфоны китайкой компании, которые способны конкурировать с другими флагманами родом из Китая.
Сейчас производитель готовит новый смартфон серии Mi 10. По слухам, он будет называться Mi 10 Pro+, но не исключено, что аппарат получит другое название и будет относиться к линейке Mix.
Ранее уже сообщалось, что будущий флагман Xiaomi получит 12 кратный оптический зум. По новым данным, в нем еще будет керамический корпус и дисплей с очень сильно загнутыми краями.
По данным источника, смартфон будет создан на базе процессора Snapdragon 865.
Новые данные про будущий флагманский смартфон Xiaomi раскрыли на канале Digital Chat Station, а ранее на нем неоднократно сообщалась достоверная информация про устройства от Xiaomi.
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