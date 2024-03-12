Раскрыты новые характеристики флагманского смартфона Xiaomi Mix Fold 4

Авторитетный сетевой информатор под ником ZionsAnvin, в Weibo предоставил новые данные про раскладной смартфон Xiaomi Mix Fold 4.

Флагманская модель от Xiaomi получит более прочный корпус и шарнир, что увеличит его срок службы, также новый шарнир поможет уменьшить складку на гибком внутреннем экране. Источник написал, что в смартфоне будет встроено 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной памяти. Ранее сообщалось, что в Xiaomi Mix Fold 4 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Xiaomi Mix Fold 4 также получит увеличенной емкости аккумулятор, по данным источника, производитель установит батарею на 5000 мАч, для сравнения в Mix Fold 3 встроен аккумулятор на 4800 мАч. Помимо нового источника питания, аппарат получит возможность работы с зарядкой мощностью 100 Вт.

Информатор также утверждает, что устройство будет оснащено основной камерой на 50 мегапикселей и новым перископическим объективом. Ранее сообщалось о возможности спутникового подключения для двусторонней связи.

Предыдущие две серии смартфонов Mix Fold от Xiaomi были выпущены в августе, поэтому Mix Fold 4, скорее всего, тоже появится примерно в то же время.