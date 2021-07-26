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Раскрыты некоторые подробности о смартфоне Redmi K50

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Redmi K50 и Redmi K50 Pro должны появится в начале следующего года, но уже сейчас появились некоторые слухи про флагманскую серию.
Поступившая информация пока не подтверждена, но она является логической, и вполне реальной.

Будущей серии приписывают новое поколение OLED дисплеев от компании Samsung и улучшенные камеры, но точные характеристики инсайдер пока не сообщает.

Логично предположить, что в Redmi K50 Pro установят флагманский чип от Qualcomm, который предположительно будет называться Snapdragon 895.

Какой процессор будет в Redmi K50 пока неизвестно, но он будет слабее Snapdragon 895.

Напомним, в Redmi K40 установлен Snapdragon 870, а в основе Redmi K40 Pro лежит Snapdragon 888.

Аппаратам также приписывают поддержку зарядки мощностью свыше 33 ВТ, скорее всего компания применит блоки питания мощностью 67 Вт, как у Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.

Redmi Redmi K50 Redmi K50 Pro
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