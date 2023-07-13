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Раскрыты некоторые ключевые особенности смартфона Redmi K70

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Некоторые спецификации нового смартфона были раскрыты благодаря Digital Chat Station (DCS).

Ранее сообщалось, что тоновый вариант серии будет оснащен Snapdragon 8 Gen 3, а значит Redmi K70 Pro может оказаться одним из первых смартфонов с новым процессором.

В Redmi K70 теперь полностью не будет пластика, за исключением лицевой панели, и экран будет иметь разрешение 2K. Ожидается, что новая стандартная версия Redmi K70 будет тонкой. Redmi K70 Pro должен иметь аккумулятор емкостью 5120 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Такие же характеристики ожидают и ребрединговую модель POCO F6, правда с некоторыми другими деталями. Redmi K70 и POCO F6 специалисты пророчат большую популярность в 2024 году.

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