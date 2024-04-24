Главная » Новости

Раскрыты некоторые ключевые характеристики грядущего Xiaomi Poco F6

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

POCO F6, новый смартфон от бренда, готовится к запуску в Индии после успешного выпуска POCO X6 Neo.

Раскрыты некоторые ключевые характеристики грядущего Xiaomi Poco F6

Согласно последнему отчету от 91mobiles Hindi, POCO F6 находится в стадии пилотного тестирования в стране и может быть представлен в ближайшем будущем с процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и другими интересными особенностями.

В Индии началось тестирование POCO F6, а еще сообщается, что компания планирует выпустить смартфон в мае или июне.

Вначале предполагалось, что POCO F6 будет являться ребрендинговой версией Redmi K70, однако последние данные в базе IMEI указывают на связь с Redmi Note 13 Turbo.

Одна из записей в базе данных указывает на модели POCO F6 с номерами 24069PC21I и 24069PC21G, соответствующими индийскому и глобальному вариантам, а также на Redmi Note 13 Turbo с номером модели 24069RA21C.

По ожиданиям, цена POCO F6 будет около 40 000 рупий (44,4 тыс. рублей) в Индии, и он будет представлен в категории среднего премиум-класса. Однако точные детали о цене и характеристиках будут раскрыты только во время официальной презентации.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.