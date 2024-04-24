Раскрыты некоторые ключевые характеристики грядущего Xiaomi Poco F6

POCO F6, новый смартфон от бренда, готовится к запуску в Индии после успешного выпуска POCO X6 Neo.

Согласно последнему отчету от 91mobiles Hindi, POCO F6 находится в стадии пилотного тестирования в стране и может быть представлен в ближайшем будущем с процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и другими интересными особенностями.

В Индии началось тестирование POCO F6, а еще сообщается, что компания планирует выпустить смартфон в мае или июне.

Вначале предполагалось, что POCO F6 будет являться ребрендинговой версией Redmi K70, однако последние данные в базе IMEI указывают на связь с Redmi Note 13 Turbo.

Одна из записей в базе данных указывает на модели POCO F6 с номерами 24069PC21I и 24069PC21G, соответствующими индийскому и глобальному вариантам, а также на Redmi Note 13 Turbo с номером модели 24069RA21C.

По ожиданиям, цена POCO F6 будет около 40 000 рупий (44,4 тыс. рублей) в Индии, и он будет представлен в категории среднего премиум-класса. Однако точные детали о цене и характеристиках будут раскрыты только во время официальной презентации.