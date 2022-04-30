Раскрыты некоторые характеристики смартфонов линейки Redmi Note 11T

Серия Redmi Note 11T была замечена в базе регулятора 3C.

Redmi продолжает раздвигать границы возможного, чтобы сделать свои телефоны лучшими по производительности.

Как выяснилось, начальная версия Redmi Note 11T будет оснащена процессором Mediatek Dimensity 8000 5G, 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем IPS, батареей емкостью 4980 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Также в базе указано, что Redmi Note 11T будет поставляться с MIUI 13 на базе Android 12. Предполагается, что аппарат будет выпущен в конце второго квартала 2022 года или в начале третьего квартала 2022 года.

Модель Redmi Note 11T Pro имеет те же характеристики, что и Note 11T, а именно процессор Mediatek Dimensity 8000 5G, 6,6-дюймовый ЖК-дисплей IPS, но батарея будет емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Еще в документах указан Redmi Note 11T 5G, который в конце прошлого года был запущен в Индии.

Redmi Note 11T 5G поставлялся с восьмиядерным процессором Mediatek Dimensity 810 5G (2 ядра Cortex-A76 по 2,4 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 по 2,0 ГГц) с графическим процессором Mali-G57 MC2, внутренней памятью 64/128 ГБ с поддержкой оперативной памяти от 4 до 6 ГБ.