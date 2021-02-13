Раскрыты некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy S21 Fan Edition

Компания Samsung уже ведет работу на новыми Samsung Galaxy S21 Fan Edition, подробности о которых уже раскрывают инсайдеры.

По предварительным данным, Samsung Galaxy S21 Fan Edition выйдут во второй половине года, но точные сроки презентации пока не известны.

При этом источники сообщили, что смартфон выйдет в двух версиях с поддержкой 4G и 5G.

Первая версия будет работать на базе процессора Exynos 990, а вторая модель будет оснащена процессором Snapdragon 870. На этом отличия моделей закончатся.

В остальном в смартфонах предложат 6.5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, основную камеру с датчиками на 12, 12 и 8 Мп, а также селфи-камеру на 32 Мп. Кроме этого, в смартфонах будет аккумулятор на 4 500 мАч, Android 11 и пластиковый корпус.