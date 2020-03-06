Раскрыты некоторые характеристики смартфона Huawei Nova 7 SE с поддержкой

Huawei готовит к презентации свой новый смартфон Nova 7 SE, который будет создан на процессоре Kirin с поддержкой сетей пятого поколения.

Известно, что в основе будет чип среднего уровня, но какой именно источники пока не сообщают.

Huawei Nova 7 SE еще приписывают дисплей с 6,5-дюймовым экраном.

Сканер отпечатка пальца на боковой грани скорее всего интегрируют в кнопку питания.

Основная камера будет состоять из нескольких модулей, где главный получит 64 Мп фотодатчик.

Еще источник пишет про поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Когда будет представлен Nova 7 SE пока неизвестно.