Раскрыты некоторые характеристики смартфона Huawei Nova 7 SE с поддержкой

Раскрыты некоторые характеристики смартфона Huawei Nova 7 SE с поддержкой07.03.2020 00:10
Huawei готовит к презентации свой новый смартфон Nova 7 SE, который будет создан на процессоре Kirin с поддержкой сетей пятого поколения.
Известно, что в основе будет чип среднего уровня, но какой именно источники пока не сообщают.
Huawei Nova 7 SE еще приписывают дисплей с 6,5-дюймовым экраном.
Сканер отпечатка пальца на боковой грани скорее всего интегрируют в кнопку питания.
Основная камера будет состоять из нескольких модулей, где главный получит 64 Мп фотодатчик.
Еще источник пишет про поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Когда будет представлен Nova 7 SE пока неизвестно.
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