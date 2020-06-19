Раскрыты некоторые характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra

Компания Samsung в начале августа проведет презентацию еще одного смартфона — Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Это будет преемник Galaxy Note10, который также войдет в линейку Galaxy Note20. Сегодня зарубежный блогер рассказал, какие же характеристики ждут пользователей в этом смартфоне.

По информации источника, новый Samsung Galaxy Note20 Ultra будет оснащен QHD-экраном с частотой обновления 120 Гц.

Также в модели заявлены более узкие рамки и вырез под фронтальную камеру. Разрешение камер не раскрывается, но указано, что во флагмане будет установлен процессор Snapdragon 865+, а стилус S Pen получит расширенные возможности.

Кроме этого, основной камере приписывают новую уникальную функцию, но о чем идет речь в этом случае, пока неизвестно. Другие особенности аппарата не раскрываются.

Его официальная презентация должна состояться 5 августа.