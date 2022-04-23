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Раскрыты некоторые характеристики грядущего Vivo S15 Pro

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Сетевой информатор поделился подробностями о характеристиках грядущего смартфона Vivo S15 Pro.
Согласно данным источника, в смартфоне установлен 6,62-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц.

Модель оснащена чипом Snapdragon 870, который дополняют 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера получит 64-мегапиксельной модуль, а фронтальная камера будет иметь два модуля, разрешение которых не раскрывается. Емкость батареи составит 4 700 мАч.

Ранее также было известно, что модель vivo S15 имеет кодовое обозначение V2199A, а vivo S15 Pro — V2203A.

Базовая версия будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 8100, 6,62-дюймовым OLED-экраном, задней 50-мегапиксельной основной камерой, батареей с емкостью 4400 мАч. Дизайн смартфонов нового поколения немного изменится, но будет близок к предшественникам.

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