Раскрыты некоторые характеристики грядущего Infinix GT 20 Pro

Новый смартфон бренда Infinix продолжает появляться в сертификационных базах. На этот раз он появился в базе FCC, которая раскрывает некоторые новые подробности о Infinix GT 20 Pro.

Согласно информации, обнаруженной в базе данных FCC, Infinix GT 20 Pro будет поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 45 Вт. Это указывает на то, что устройство будет поставляться с зарядным устройством с выходной мощностью 15 Вт и 45 Вт.

Сертификация также подтверждает, что Infinix GT 20 Pro будет поставляться с конфигурацией хранилища, включающей 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Однако наиболее интересным аспектом этого устройства является дизайн его задней панели. На изображениях, представленных в сертификации, видно, что задняя панель устройства имеет тройную камеру, аналогичную Infinix GT 10 Pro.

Однако наиболее заметной особенностью является полукруглая полоса, разделенная на две части, которые, по всей видимости, служат для светодиодного освещения, подобно предыдущей модели.

Хотя официальный дизайн Infinix GT 20 Pro еще не подтвержден, ожидается, что бренд сохранит дизайн, который был впервые представлен на предыдущей модели.

Размеры устройства, подтвержденные сертификацией FCC, составляют 164 × 74,5 × 7,6 мм. В отношении подключения, Infinix GT 20 Pro будет поддерживать 5G и Wi-Fi 6 802.11 a / n / ac / ax.

Ранее было также подтверждено, что устройство будет оснащено аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч и будет работать на SoC MediaTek Dimensity 8200, согласно сертификации GeekBench и TUV.