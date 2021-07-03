Раскрыты названия Motorola Edge 20, Edge 20 Pro и Edge 20 Lite

После нескольких лет творческого отпуска Motorola вернулась на флагманский рынок, выпустив смартфон Motorola Edge +. Компания также анонсировала мобильный телефон Motorola Edge среднего класса. Ранее в этом году компания анонсировала Motorola Edge S в Китае, который поступил на мировые рынки как Moto G100. Недавние отчеты показали, что компания работает над новой серией смартфонов Edge. На прошлой неделе известный аналитик Эван Бласс поделился ключевыми характеристиками грядущих моделей Edge 20. В свежем твите ведущего были раскрыты названия трех смартфонов серии Edge 20.

Прошлые утечки показали, что новые модели Edge имеют кодовые названия Berlin/Berlin NA, Kyoto и Pstar. В настоящее время Blass сообщает, что эти телефоны будут выпущены на рынок как Edge 20, Edge 20 Lite и Edge 20 Pro. Ожидается, что эти телефоны дебютируют к концу этого месяца.

Edge 20 будет иметь глобальный вариант и версию для Verizon для североамериканских рынков. Как видно на изображении ниже, оба телефона работают под управлением Snapdragon 778G . В глобальном выпуске Edge 20 уменьшен рейтинг дисплея и батарея, но улучшены камеры по сравнению с его североамериканской версией.

Edge 20 Lite — это телефон среднего класса, управляемый чипом Dimensity 720, и он будет самым доступным телефоном в семействе Edge 20. У этого телефона будет глобальное издание и вариант для Индии.

Edge 20 Pro, который является преемником Edge + с прошлого года, будет направлен на несколько рынков, таких как Азия, Европа, Австралия, Латинская Америка, Китай и Индия. Хотя это кажется флагманским телефоном, он оснащен чипом Snapdragon 870 , а не более мощным Snapdragon 888 SoC. Вариант, направляющийся в Китай, будет иметь пониженную переднюю камеру по сравнению с его вариантом, выпускаемым на других рынках.

Источник — Astera.