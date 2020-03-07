Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro

До презентации нового флагманского смартфона еще далеко, но уже инсайдерам удалось выяснить, какие модули получит камера новинки.

Huawei P40 Pro будет представлен 26 марта и как стало известно, на задней панели этого аппарата расположится камера с пятью модулями.

Их расположат в прямоугольном блоке. Самый главный датчик будет Sony IMX700 с разрешением 52 Мп. Вторым модулем окажется Sony IMX650 на 40 Мп.

Также предложат ультраширокоугольный объектив, перископную камеру, телефото-модуль и датчик измерения глубины сцены. Другие подробности о новинке инсайдеры не приводят.