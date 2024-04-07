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Раскрыты ключевые характеристики и дизайн грядущего смартфона Vivo X100s Pro

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Недавно в базе данных сервиса для разработчиков Google Play Console появилась информация о готовящемся к выпуску смартфоне vivo X100s Pro.

Раскрыты ключевые характеристики и дизайн грядущего смартфона Vivo X100s Pro

Благодаря этому источнику, удалось узнать каким будет дизайн устройства, а также некоторые ключевые характеристики.

Одной из главных особенностей нового смартфона vivo X100s Pro станет процессор MediaTek Dimensity 9300.

Смартфон также будет обладать объемом оперативной памяти до 16 ГБ. Это позволит запускать и использовать множество приложений одновременно без задержек и снижения производительности.

Дисплей vivo X100s Pro, предположительно, будет выполнен по технологии AMOLED и иметь разрешение 1260×2800 пикселей.

Раскрыты ключевые характеристики и дизайн грядущего смартфона Vivo X100s Pro

Дизайн нового смартфона будет похож на другие модели серии «сотой» от vivo. Он будет оснащен круглым модулем основной камеры с тремя датчиками и логотипом Zeiss в центре.

Кроме того, экран будет иметь изгибы по бокам, что добавит смартфону современный и стильный вид. Кнопки включения и регулировки громкости будут расположены на правой грани устройства.

Информации о точной дате презентации и цене vivo X100s Pro.

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