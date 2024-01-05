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Раскрыты ключевые характеристики грядущего смартфона Vivo Y28 5G

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Смартфон Vivo Y28 5G был замечен в сертификации Google Play с номером модели V2315. На изображении видно, что у него есть каплевидный вырез, а задняя панель имеет двухцветный дизайн и два кольца для камеры.

Раскрыты ключевые характеристики грядущего смартфона Vivo Y28 5G

Согласно информации из сертификационной базы, Vivo Y28 5G будет оснащен процессором MediaTek MT6833, который включает два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц.

Графический процессор Mali G57 также будет присутствовать. Эта конфигурация соответствует чипсету MediaTek Dimensity 700.

Устройство будет иметь 4 ГБ встроенной оперативной памяти. Разрешение дисплея составит 720 x 1612 пикселей, а плотность экрана будет равна 300 пикселям на дюйм. Vivo Y28 5G будет работать на операционной системе Android 13 «из коробки».

Также стало известно из утечек маркетинговых материалов, что Vivo Y28 5G будет доступен в цветовых вариантах Crystal Purple и Glitter Aqua.

По предварительным данным, модель с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 13 999 рупий.

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