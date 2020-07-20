Раскрыты характеристики смартфонов серии Honor V40

У компании Huawei не очень хорошо получается хранить секреты, так как за смартфоны компании очень часто рассказывают инсайдеры.

В этот раз сетевые информаторы раскрыли данные про Honor V40. По данным источника, в основе этого смартфона будет лежать процессор Dimensity 1000+ от компании MediaTek.

Такой же чип получат устройства серии Huawei Mate 40. Переход на чипы от MediaTek связан с ведёнными ограничениями от США, из-за которых китайский производитель вынужден отказаться от собственных чипов серии Kirin.

По слухам, первым будет представлен Honor V40 Pro+ с AMOLED экраном от китайской компании BOE. Дисплей будет работать с частотой до 120 Гц.

В экране выполнят два отверстия для фронтальных камер с фотомодумулем Sony IMX616 на 32 Мп.

Основная камера будет с 48 Мп датчиком, а также вспомогательными ультрашироким объективом на 12 Мп.

Третий объектив получит гибридный 10-кратный зум и оптическую стабилизацию. Что касается памяти, то в Honor V40 Pro+ установят 8 или 12 ГБ в зависимости от версии. Постоянной памяти в смартфоне будет на 256 ГБ.

В модели Honor V40 Pro экран окажется немного проще, а его максимальная частота обновления составит до 90 Гц. Также младшая версия смартфона флагманской серии будет еще отличатся памятью.

Максимальный ее объём составит 8 ГБ, при этом основная камера в устройстве будет с 64 Мп датчиком Sony IMX686.

Презентация смартфонов серии Honor V40 состоится только в четвертом квартале 2020 года, и до этого времени некоторые характеристики смартфонов могут быть опровергнуты.