Раскрыты характеристики раскладного Apple iPad

Раскрыты характеристики раскладного Apple iPad12.08.2020 20:41
Планшет с гибким экраном должен появится только в 2023 году, и не факт, что представленная информация является действительной.
По заявлению инсайдера под ником Komiya, в будущем Apple iPad получит microLED дисплей.
Над таким типом экрана американская компания работает уже много лет, но пока она не готова к массовому производству.
Раскладной планшет будет выполнен со скрытыми шарнирами, а на экране будет отсутствовать видимая линия изгиба.
Под экраном планшета будет расположен сканер отпечатка пальца и фронтальная камера.
Процессор планшета сделают по 3-нм техпроцессу. Источник также пишет, что раскладной Apple iPad получит поддержку виртуальной реальности за счет «умных» очков Apple Glass.
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