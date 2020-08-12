Раскрыты характеристики раскладного Apple iPad

Планшет с гибким экраном должен появится только в 2023 году, и не факт, что представленная информация является действительной.

По заявлению инсайдера под ником Komiya, в будущем Apple iPad получит microLED дисплей.

Над таким типом экрана американская компания работает уже много лет, но пока она не готова к массовому производству.

Раскладной планшет будет выполнен со скрытыми шарнирами, а на экране будет отсутствовать видимая линия изгиба.

Под экраном планшета будет расположен сканер отпечатка пальца и фронтальная камера.

Процессор планшета сделают по 3-нм техпроцессу. Источник также пишет, что раскладной Apple iPad получит поддержку виртуальной реальности за счет «умных» очков Apple Glass.