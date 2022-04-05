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Раскрыты основные характеристики нового процессора AMD Ryzen 3 5125C

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В Geekbench протестировали процессор AMD Ryzen 3 5125C. Чип лежит в основе неизвестной модели хромбука под управлением Chrome OS.
В бенчмарке процессор для ноутбуков раскрыл свои основные характеристики. Оказалось, что он работает на частоте 3,0 ГГц, причем это его базовая частота.

Ожидается, что максимальная будет значительно больше. Кэш-память третьего уровня в процессоре составит 8 МБ.

Ryzen 5000C на рынке сменит Ryzen 3000C. Ожидается, что серия еще будет представлена Ryzen 7 и Ryzen 5, они будут на свежей архитектуре Zen3 и производить их будут по новому технологическому процессу.

AMD AMD Ryzen 3 5125C
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