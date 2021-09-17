Раскрыты характеристики нового Samsung Galaxy Tab A8 2021

Утечка рендера и спецификаций поступает от 91Mobiles и @OnLeaks. В отчете мы можем наблюдать высококачественные 5K рендеры и 360-градусное видео грядущего Galaxy Tab A8. Другими словами, мы имеем полное и четкое представление о дизайне планшета. Изображения показывают, что Galaxy Tab A8 2021 года похож по дизайну на своего предшественника, с заметными рамками со всех сторон дисплея и одной камерой на задней панели.

Если посмотреть на дизайн, то наверху есть две решетки динамиков и микрофон, а на правой стороне находятся качельки регулировки громкости и сканер отпечатков пальцев. Точно так же внизу также находятся две решетки динамиков и микрофон, а также порт USB Type C и разъем для наушников 3,5 мм. Помимо камеры на задней панели, на задней панели есть логотип бренда в центре.

Кроме того, OnLeaks поделился ключевыми характеристиками планшета, который оснащен дисплеем 10,4 дюйма с разрешением экрана Full HD +. Единственная задняя камера — это 8-мегапиксельный сенсор и система с четырьмя динамиками, которая, как сообщается, также будет поддерживать Dolby Atmos . К сожалению, более подробные сведения об этом планшете, такие как его цена и дата запуска, все еще неизвестны, но ожидается, что южнокорейский технологический гигант выпустит Tab A8 2021 в версии LTE и версии только для Wi-Fi.