Раскрыты характеристики камер смартфонов серии Xiaomi 14T

Компания Xiaomi скоро представит новинки Xiaomi 14T. В линейке будут представлены две модели Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. Недавно в сети появились новые подробности об этих смартфонах, в том числе были раскрыты и характеристики камер.

Команда XiaomiTime опубликовала характеристики камер для серии Xiaomi 14T. Основное улучшение заключалось в использовании датчика Omnivision OV50H в модели Xiaomi 14T Pro, который ранее использовался в модели Xiaomi 14.

Это улучшение по сравнению с флагманом смартфона Redmi K70 Ultra, где был установлен датчик Sony IMX906.

Информация, полученная из Xiaomi HyperOS, подтверждает, что серия Xiaomi 14T будет оснащена тройной задней камерой. Топовая модель Xiaomi 14T Pro будет использовать датчик камеры Omnivision OV50H, который также присутствует в моделях Xiaomi 14.

Китайская версия Xiaomi 14T Pro, Redmi K70 Ultra, оснащена сенсором IMX906. Глобальный Xiaomi 14T Pro получит камеру, где предложат 50-мегапиксельный телеобъектив Samsung SK5JN1 и 13-мегапиксельные широкоугольные датчики Omnivision OV13BUltra.

Xiaomi 14T имеет те же характеристики камеры, за исключением использования сенсора IMX906. Этот датчик также используется в современной версии Xiaomi 14T Pro. Фронтальная камера в обоих устройствах, по ожиданиям, будет оснащена сенсором Samsung S5KKD1.

По слухам, Xiaomi 14T Pro будет оснащен процессором Dimensity 9300+, а обычная модель Xiaomi 14T будет иметь процессор Dimensity 8300 Ultra.

Предполагается, что новая серия 14T будет представлена ​​в августе вместе с моделью MIX Flip.