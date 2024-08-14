Раскрыты характеристики и дизайн смартфона HMD Hyper в стиле Lumia

В сети появились подробности о грядущем смартфоне HMD, который получит дизайн в стиле старой Lumia.

Информацией в социальных сетях поделился техноблогер smashx_60. Он опубликовал качественный рендер и ожидаемые характеристики устройства.

Согласно информации, Hyper будет иметь плоский дисплей с широкими рамками и вырезом под фронтальную камеру. Смартфон оснастят пластиковым корпусом и компактным модулем тыльной камеры.

Ожидается, что устройство получит OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри будет процессор Snapdragon 6 Gen 1 с конфигурацией памяти 8/256 ГБ и аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки.

Основная камера будет состоять из 50-Мп датчика с OIS и 4K-видеозаписью, а также двух вспомогательных камер на 13 и 8 Мп. Фронтальная камера будет на 50 Мп. Дата анонса и цена HMD Hyper пока неизвестны.