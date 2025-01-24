Раскрыты характеристики и дизайн флагмана Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi анонсировала свой смартфон 15 в Китае в прошлом году, и теперь готовится выпустить модель 15 Ultra. Ожидается, что этот телефон выйдет одновременно на китайском и мировом рынках вместе с обычным Xiaomi 15 в следующем месяце.

На платформе X (ранее Twitter) появилось реальное изображение Xiaomi 15 Ultra. В отличие от других моделей в серии, новый телефон имеет круглый модуль камеры вместо квадратного.

В круглом модуле видно три камеры: основную 50-мегапиксельную с большим 1-дюймовым сенсором, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом. Также на изображении можно заметить 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с возможностью макросъемки и 4,3-кратным зумом.

Корпус устройства будет выполнен из веганской кожи с красным кольцом вокруг модуля камеры, а также могут быть варианты из стекла или керамики.

Xiaomi 15 Ultra будет оснащен 6,73-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Под управлением будет работать чип Snapdragon 8 Elite и аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой. Ожидается, что телефон получит 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

Разрешение фронтальной камеры составит 32 мегапикселя, а задняя камера будет иметь несколько мощных сенсоров, включая 50-мегапиксельную основную с поддержкой оптической стабилизации и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив.