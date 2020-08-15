Раскрыты характеристики грядущих флагманских смартфонов Huawei

В сентябре китайский производитель смартфонов представит новое поколение флагманской серии Mate.

Сейчас известно, что в 2020 году появится Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus и Mate 40 Porsche Special Edition.

Инсайдеры уже раскрывают подробности про эти смартфоны и на 15 августа известно, что самым простым в серии станет Mate 40, в котором установят 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц.

Тыльная камера этой модели получит 50 Мп основной модуль, 20 Мп ультраширокоугольный объектив и 8 Мп «перископ» с оптическим зумом. Батарея в самом простом смартфоне будет на 4300 мАч.

В Mate 40 Pro тоже установят 90 Гц экран, но вот основная камера в аппарате будет намного лучше. По данным источника, в основном блоке будут размещены 80 и 50 Мп фотодатчики, а также перископный модуль и ToF датчик для измерения глубины сцены. Аккумулятор в Mate 40 Pro обещают установить на 4600 мАч.

Mate 40 Pro Plus оснастят 6,7-дюймовым экраном, 32 Мп камерой для селфи и основную камеру с пятикратным оптическим зумом.

Под «капотом» самой продвинутой версии будет размещен аккумулятор на 5000 мАч. Во всех смартфонах серии Mate 40 установят процессор Kirin, созданный по 5 Нм техпроцессу.

Оперативной памяти в смартфонах будет от 8 до 12 ГБ. Стоит отметить, что Mate 40 станут последними смартфонами, созданными на фирменных процессорах.

В дальнейшем китайская компания будет использовать чипы другого производителя.

Инсайдер сообщил, что Mate 40 Pro будет предлагаться с постоянной памятью от 128 до 512 ГБ по цене от 860 до 1065 долларов.