Раскрыты характеристики глобальной версии Redmi Note 13 Pro +

Новая серия смартфонов Redmi Note 13 скоро появится на мировом рынке. Между тем инсайдеры в Сети уже успели раскрыть технические характеристики глобальной версии модели Redmi Note 13 Pro +.

В социальных сетях распространили изображение упаковки смартфона, благодаря которой и были раскрыты характеристики. Как пишет gizmochina, в Индии смартфоны серии, в которой будут Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro +, дебютируют 4 января.

Уже известно, что аппарат с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища будет оценен 37 999 рупий или около 41 тыс. рублей.

Также подтверждено наличие 3D-изогнутого дисплея AMOLED с частотой 120 Гц, процессора MediaTek 7200, камеры с разрешением 200 мегапикселей и оптической стабилизацией изображения, аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки hypercharge и защиты класса IP68. Также упоминается защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Согласно предыдущим утечкам, Redmi Note 13 Pro + оснащен изогнутым OLED-дисплеем размером 6,67 дюйма с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и поддержкой Dolby Vision.

Устройство также будет иметь встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, двойные стереодинамики, ИК-порт и рейтинг защиты IP68. Аккумулятор емкостью 5000 мАч будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт.

Redmi Note 13 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2, в то время как модель 13 Pro + получит процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra.