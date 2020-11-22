Раскрыты характеристики гибкого смартфона Mate X2 от Huawei

Китайская компания Huawei скоро выпустит свой смартфон, который получит конструкцию как у Galaxy Z Fold.

Речь идет о гибком смартфоне, который имеет модельные номера TET-AN00 и TET-AN10, но на рынке появится под названием Huawei Mate X2.

Согласно обнародованным в сети данным, Mate X2 от Huawei получит 120-герцовый экран диагональю 8,3 дюйма. Его разрешение составит 2480 х 2220 точек.

Процессор в модели установят Kirin 9000, а батарея, емкость которой пока не раскрывается, получит поддержку 66-ватной зарядки.

Кроме этого, в гибком смартфоне установят основную камеру с четырьмя модулями, два из которых получат разрешение 40 Мп. Другие особенности аппарата пока не известны.