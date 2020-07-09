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Раскрыты характеристики Galaxy Tab S7+ на базе Snapdragon 865+

09.07.2020 21:01

В распоряжении зарубежного инсайдера оказались данные по техническим характеристикам нового планшета Galaxy Tab S7+.
Эта модель, как и Galaxy Tab S7, а также новые смартфоны компании, будет представлена 5 августа на специальном мероприятии.

Согласно обнародованным данным, планшет Galaxy Tab S7+ станет первым в мире, который создадут на базе недавно представленного процессора Snapdragon 865+.

Оперативной памяти в нем будет 6 или 8 ГБ, а встроенной до 256 ГБ. Экран новинки получит диагональ 12,4 дюйма, а выполнен он по технологии Super AMOLED.

Во фронтальной камере будет датчик на 8 Мп, а в основной предложат модули на 13 и 5 Мп.

Что касается аккумулятора, то ему приписывают емкость 10 090 мАч с поддержкой 45 или 25-ватной зарядки. Кроме этого, планшет будет иметь фирменный стилус пера S Pen с подключением по Bluetooth.

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