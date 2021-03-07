Раскрыты характеристики еще непредставленного процессора Snapdragon 775

Qualcomm в ближайшее время представит новый процессор среднего уровня — Snapdragon 775.

Когда именно состоится презентация не сообщается, но сетевой информатор уже ознакомился с техническими характеристиками и поделился ими в Сети.

Чип Snapdragon 775 будет производиться по 5-нанометровой технологии. В его основе лягут ядра Kryo 6xx. Тактовая частота ядер пока не раскрывается, как и графический ускоритель.

При этом уже известно, что процессор сможет работать с тремя 28 Мп камерами или двумя датчиками с разрешением 64 и 20 Мп.

Также будет поддерживаться запись в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Платформа будет поддерживать память LPDDR5-3200, LPDDR4X-2400 и флеш-накопители UFS 3.1.

Заявлена поддержка беспроводных модулей Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, LTE Cat.18 и mmWave 5G. Аудиочип в процессоре будет WCD9380/WCD9385.

Предположительно первый смартфон на базе Snapdragon 775 выпустит компания Xiaomi.