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Раскрыты характеристики, дата запуска и цена 8.7-дюймового планшета Redmi Pad SE

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Китайская компания анонсировала презентацию планшета Redmi Pad SE, сообщив, что он будет представлен 29 июля.

Раскрыты характеристики, дата запуска и цена 8.7-дюймового планшета Redmi Pad SE

Наряду с этим несколько источников опубликовали подробности о стоимости и характеристиках новинки с 8,7-дюймовым экраном.

Так, планшет будет иметь квадратный дизайн с толстыми рамками, двумя динамиками и разъемом для наушников 3,5 мм.

8,7-дюймовый ЖК-дисплей получил разрешение HD (1340 x 800 пикселей) и частоту обновления 90 Гц. Его размеры составят 211,58 х 125,48 х 8,8 мм, вес — 373 грамма.

Под капотом планшета будет процессор MediaTek Helio G99 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ расширяемой памяти (слот для карт microSD объемом до 2 ТБ).

Что касается камер, то основная получит разрешение 8 Мп, а фронтальная — 5 Мп. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор на 6 650 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки через USB-C.

Динамики будут поддерживать технологию Dolby Atmos, а работать планшет будет на Android 14.

Что касается стоимости, то версия Wi-Fi с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти будет продаваться по цене 169 евро или 16 тыс. рублей.

 

 

 

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