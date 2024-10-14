Раскрыты характеристики бюджетной модели смартфона Redmi A3 Pro

Бюджетная модель смартфона Redmi A3 Pro не была представлена официально, но благодаря инсайдерам, которые опубликовали живые фото, стали известны характеристики новинки.

Согласно данным, Redmi A3 Pro будет оснащен 6,88-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и «каплей» для фронтальной камеры. В качестве процессора используется Helio G81 Ultra, а объем оперативной памяти составит 8 ГБ.

Основная камера смартфона получит 50-мегапиксельный датчик с поддержкой ИИ, однако информация о втором сенсоре не раскрыта. Устройство также оснастят аккумулятором на 5160 мАч и боковым сканером отпечатков пальцев.

Предварительная стоимость Redmi A3 Pro составит около $110.