Главная » Новости

Раскрыты характеристики бюджетной модели смартфона Redmi A3 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Бюджетная модель смартфона Redmi A3 Pro не была представлена официально, но благодаря инсайдерам, которые опубликовали живые фото, стали известны характеристики новинки.

Раскрыты характеристики бюджетной модели смартфона Redmi A3 Pro Раскрыты характеристики бюджетной модели смартфона Redmi A3 Pro

Согласно данным, Redmi A3 Pro будет оснащен 6,88-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и «каплей» для фронтальной камеры. В качестве процессора используется Helio G81 Ultra, а объем оперативной памяти составит 8 ГБ.

Основная камера смартфона получит 50-мегапиксельный датчик с поддержкой ИИ, однако информация о втором сенсоре не раскрыта. Устройство также оснастят аккумулятором на 5160 мАч и боковым сканером отпечатков пальцев.

Предварительная стоимость Redmi A3 Pro составит около $110.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.