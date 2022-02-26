Раскрыты основные характеристики процессора MediaTek Dimensity 8100

MediaTek анонсировала процессор Dimensity 8100 уже давно, но на презентации не раскрыли его основные характеристики.

Теперь известны возможности высокопроизводительной платформы для недорогих смартфонов, а также раскрыта информация про первый аппарат на Dimensity 8100.

Инсайдер сообщает, что первым Dimensity 8100 получит Redmi серии K50. Что касается самого чипа, он выпускается на заводе TSMC по нормам технологического процесса 5 нм.

В основе процессора лежит четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 частотой 2,0 ГГц.

Графический ускоритель используется Mali-G610 MC6. Заявлено, что объём кэш-памяти третьего уровня составляет 4 МБ. Платформа может работать с памятью типа LPDDR5 и UFS 3.1.

Какое максимальное разрешение экрана и камер поддерживает чип пока неизвестно. В марте Dimensity 8100 появится на смартфонах брендов Redmi и Realme.