Раскрыты европейские цены на планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro

Xiaomi планирует глобальный запуск планшетов Pad 7 и Pad 7 Pro. По информации от источника, базовая версия Pad 7 будет стоить 429 евро, а версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — на 40 евро дороже.

Цены на новые планшеты немного выше, чем у Pad 6, который стоил 399 евро за базовую конфигурацию. Возможно, в некоторых странах, например в Германии, базовая цена останется на уровне 399 евро.

Pad 7 Pro будет стоить от 529 евро за модель с 8/256 ГБ памяти, а топовая версия с 12/512 ГБ — 629 евро. Ожидается, что оба планшета будут представлены на MWC вместе с серией Xiaomi 15 в следующем месяце.