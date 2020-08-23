Раскрыты дизайн и характеристики новых Google Pixel 4a 5G и Pixel 5

Раскрыты дизайн и характеристики новых Google Pixel 4a 5G и Pixel 523.08.2020 10:54
Сегодня была представлена первая живая фотография Google Pixel 4a 5G и Google Pixel 5.
Пользователь Reddit поделился (и потом удалил) фотографию, на которой, по-видимому, изображен Pixel 5 в черном цвете и Pixel 4a 5G в белом. На фотографии, которую можно увидеть на представленном изображении, оба телефона показаны рядом, с меньшим Pixel 5 слева и большим Pixel 4a 5G справа.
Пользователь Reddit также поделился рядом спецификаций:
Google Pixel 5
- Аккумулятор 4000 мАч
- Задние камеры: 0,5-кратный широкоугольный объектив, возможно, 16-мегапиксельная Sony IMX481, основная камера 12,2 МП (предположительно Sony IMX363)
- Передняя камера 8 МП Sony IMX355
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 8 ГБ оперативной памяти
- Дисплей 90 Гц
- Пластиковая спинка
- Сканер отпечатков пальцев на задней панели
- Нет разъема для наушников 3,5 мм
Google Pixel 4a 5G
- Аккумулятор 3800 мАч
- Задние камеры: 0,5-кратный широкоугольный объектив, возможно, 16-мегапиксельная Sony IMX481, основная камера 12,2 МП (предположительно Sony IMX363)
- Передняя камера 8 МП Sony IMX355
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 6 ГБ оперативной памяти
- Дисплей 60 Гц
- Сканер отпечатков пальцев на задней панели
- Разъем для наушников 3,5 мм
Пользователь также разместил несколько снимков экрана с Pixel 5. Один был снимком экрана из теста хранилища AndroBench, показывающим скорость хранения, типичную для хранилища UFS 2.1, в то время как другой снимок экрана из приложения с информацией об оборудовании показал емкость аккумулятора в 4000 мАч.
Ожидается, что Pixel 4a 5G и 5 будут представлены в конце сентября или начале октября (предварительные заказы начнутся 8 октября).
Просмотры: