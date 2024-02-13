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Раскрыты дата презентации, конфигурации и стоимость Xiaomi 14 Ultra

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На официальном сайте mi.com были запущены специальные акции на новые смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra, которые впервые появятся в Европе. Скидочные купоны начали раздаваться, и действие акции начнется 25 февраля, а закончится в конце марта.

Раскрыты дата презентации, конфигурации и стоимость Xiaomi 14 Ultra

Предварительные данные говорят о том, что Xiaomi 14 Ultra будет иметь очень схожий дизайн с предыдущей моделью Xiaomi 13 Ultra.

Вероятно сразу после премьеры устройства не поступят в продажу, и, скорее всего, покупатели смогут приобрести их только в марте.

Сам купон предоставляет солидную скидку в размере 200 евро при покупке Xiaomi 14 Ultra и 100 евро при покупке Xiaomi 14.

Это довольно щедрые предложения, но стоимость смартфонов все равно остается довольно высокой.

Xiaomi 14 будет продаваться в Греции за 1100 евро, а цена на Xiaomi 14 Ultra, по слухам, составит целых 1700 евро!

Таким образом, даже со скидкой в 200 евро, Xiaomi 14 Ultra будет стоить столько же, сколько стоила Xiaomi 13 Ultra при старте продаж. В прошлом году это был один из самых дорогих флагманов в Европе.

Источник: gizmochina.com.

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