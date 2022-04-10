Утилита CCleaner для очистки компьютера начала удалять программы

Утилита CCleaner установлена на многих компьютерах, она позволяет без лишнего труда очистить ОС от «мусора» и оптимизировать работу.

Владеет CCleaner компания Avast, которая известна во всем мире своим программным обеспечением для защиты операционной системы от вирусов.

Недавно CCleaner начала с компьютеров удалять не только «мусор», но также и программы, причем для удаления программ, пользователя она не спрашивает разрешение.

Разработчики уже готовят обновление, которое исправит работу утилиты, но когда оно выйдет не сообщается.