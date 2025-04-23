Раскрыто, что Google платит Samsung за установку Gemini AI на устройства Galaxy

Судебные документы, обнародованные в рамках антимонопольного разбирательства Министерства юстиции США против Google, раскрыли, что компания выплачивает Samsung «огромные суммы» за предустановку приложения Gemini AI на смартфоны Galaxy. Сделка вступила в силу с релизом серии Galaxy S24 в январе 2025 года и, как предполагается, может быть продлена до 2028 года.

Согласно заявлению представителя Минюста Дэвида Далквиста, соглашение предусматривает регулярные выплаты Google в пользу Samsung, а также долю от доходов Gemini, получаемых от рекламы. Это обеспечивает Samsung эксклюзивные функции Galaxy AI и дает Google возможность укрепить свои позиции на рынке искусственного интеллекта, используя платформу одного из крупнейших производителей смартфонов.

Ранее Google уже платил производителям, включая Apple и Samsung, за приоритет в поиске и предустановку сервисов, таких как Google Search и Play Store. Например, с 2020 по 2023 год Google выплатил Samsung около 8 миллиардов долларов, как указано в иске Epic Games. Эти действия ранее уже признавались нарушающими антимонопольное законодательство.

Министерство юстиции считает текущую схему продолжением монопольной политики Google — переносом своего доминирования в сфере поиска в сегмент искусственного интеллекта. По мнению ведомства, это может подорвать конкуренцию и привести к снижению выбора для потребителей. Итоги судебного разбирательства могут повлиять не только на будущее сотрудничество Google и Samsung, но и на положение компании на рынке ИИ в целом.