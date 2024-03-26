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Раскрыта цветовая гамма IPhone 16: смартфон получит две новых версии

Автор На чтение 2 мин Просмотров 40 Опубликовано

По последним слухам из Китая, предстоящие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max от Apple будут представлены в новых цветах «space black» и «rose» titanium.

Раскрыта цветовая гамма IPhone 16: смартфон получит две новых версии

Информацию об этом опубликовал пользователь Weibo, известный как ShrimpApplePro. Согласно его сообщению, Blue Titanium, который сейчас доступен для iPhone 15 Pro, будет исключен из линейки iPhone 16 Pro, а вместо него появится новый розовый вариант. Версия «space black», которая будет похожа на цвет iPhone 14 Pro, заменит Black Titanium.

Также ходят слухи, что цвета натурального и белого титана на моделях iPhone 16 Pro будут немного отличаться. Натуральный титан будет иметь больше серого оттенка, а White Titanium будет больше походить на «серебристо-белый» цвет, похожий на версию iPhone 14 Pro.

Пользователь Weibo, который является источником слухов, ранее предсказал фиолетовый цвет, который был представлен с iPhone 14 Pro. Однако MacRumors отмечает, что надежность этого источника не подтверждена.

Если эти слухи оказываются правдой, то новые цвета «space black» и «rose» titanium станут доступны для покупки вместе с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Apple уже перешла на использование титана в своих моделях «Pro», выпустив iPhone 15 Pro в различных вариантах титанового цвета.

Однако в прошлом году компания не предложила золотой вариант, который был популярен в предыдущих моделях iPhone. Поэтому новый цвет «rose» может быть титановой версией золотого оттенка.

 

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