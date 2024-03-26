Раскрыта цветовая гамма IPhone 16: смартфон получит две новых версии

По последним слухам из Китая, предстоящие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max от Apple будут представлены в новых цветах «space black» и «rose» titanium.

Информацию об этом опубликовал пользователь Weibo, известный как ShrimpApplePro. Согласно его сообщению, Blue Titanium, который сейчас доступен для iPhone 15 Pro, будет исключен из линейки iPhone 16 Pro, а вместо него появится новый розовый вариант. Версия «space black», которая будет похожа на цвет iPhone 14 Pro, заменит Black Titanium.

Также ходят слухи, что цвета натурального и белого титана на моделях iPhone 16 Pro будут немного отличаться. Натуральный титан будет иметь больше серого оттенка, а White Titanium будет больше походить на «серебристо-белый» цвет, похожий на версию iPhone 14 Pro.

Пользователь Weibo, который является источником слухов, ранее предсказал фиолетовый цвет, который был представлен с iPhone 14 Pro. Однако MacRumors отмечает, что надежность этого источника не подтверждена.

Если эти слухи оказываются правдой, то новые цвета «space black» и «rose» titanium станут доступны для покупки вместе с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Apple уже перешла на использование титана в своих моделях «Pro», выпустив iPhone 15 Pro в различных вариантах титанового цвета.

Однако в прошлом году компания не предложила золотой вариант, который был популярен в предыдущих моделях iPhone. Поэтому новый цвет «rose» может быть титановой версией золотого оттенка.