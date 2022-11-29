Раскрыта цена прокачанной версии «Тетриса»: где купить

GKD Mini Plus от китайского производителя был представлен в начале осени, но тогда на него не стали озвучивать цену.

Портативная консоль внешне напоминает легендарный «Тетрис», но возможносте у нее значительно больше.

GKD Mini Plus может эмулировать PS1 или Game Boy, ее память способна поместить 8000 игр, также на нее сразу закачаны классические «Танчики» и «Змейка».

Для закачивания игр GKD Mini Plus нужно подключать к компьютеру, для этого используется порт USB-C, через который также происходит зарядка встроенного аккумулятора на 2500 мАч.

По заявлению разработчиков, его хватит на 6 часов игры. В консоли установили 3,5-дюймовый экран с разрешением 320×240 пикселей, процессор Mali-G52, 1 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Еще есть поддержка беспроводных сетей Bluetooth и Wi-Fi.

На AliExpress приставка GKD Mini Plus уже доступна для покупки за 8000 рублей, из Китая она будет ехать чуть меньше месяца.