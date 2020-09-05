Раскрыт способ обнаружения камеры с помощью телефона

Специалист поделился знаниями, как с помощью современного смартфона можно найти в помещении установленную скрытую камеру.

В общении с журналистами агентства «Прайм» директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков отметил, что обнаружить скрытое записывающее устройство просто так не получится. Одним из способов его выявления является использование смартфона.

При этом, чтобы смартфон позволил это сделать, необходимо в помещении полностью избавиться от источника света.

Затем на смартфоне включается фонарик и видеокамера. В случае, если в устройстве нет фонарика можно воспользоваться отдельным фонариком, но главное, чтобы свет от фонарика двигался в одном направлении с видеокамерой.

Затем с помощью всего перечисленного нужно внимательно осмотреть через камеру все помещение, уделяя особое внимание потолочным зонам и стенам с розетками.

Если скрытая камера установлена, но на экране смартфона можно заметить блики.