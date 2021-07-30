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Раскрыт предполагаемый дизайн передней панели iQOO 8

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Запуск iQOO 8 запланирован на 4 августа в Китае. В преддверии запуска предполагаемый iQOO 8 был продемонстрирован на продолжающейся технической выставке ChinaJoy 2021.

Загадочный телефон iQOO, заключенный в защитный чехол, будет представлен на выставке ChinaJoy 2021. Вид телефона спереди показывает, что он оснащен дисплеем с изогнутыми краями и расположенной по центру дырочкой. Этот телефон, похоже, станет будущим флагманом iQOO 8.

Раскрыт предполагаемый дизайн передней панели iQOO 8

Слухи, окружающие iQOO 8, утверждают, что он оснащен люминесцентным дисплеем LTPO AMOLED E5 от Samsung. Ожидается, что экран будет поддерживать разрешение 1400 x 3200 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Согласно My Drivers, менеджер по продукту iQOO заявил, что дисплей серии iQOO 8 не только лучший в истории iQOO, но и лучший экран мобильного телефона в 2021 году.

Предполагается, что серия iQOO 8 станет первым телефоном с мобильной платформой Snapdragon 888 Plus. Ожидается, что устройство поступит с 12 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ расширенной оперативной памяти. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 на базе OriginOS UI 1.0 и собственным хранилищем объемом 256 ГБ. Ходят слухи, что он может поддерживать быструю зарядку 120 Вт.

Ранее сегодня предполагаемые телефоны Vivo X70 и X70 Pro были замечены на сертификационной платформе 3C с быстрым зарядным устройством на 44 Вт. Предполагается, что в линейку также входит Vivo X70 Pro +, который может поставляться вместе с быстрым зарядным устройством на 66 Вт.

Источник — Astera.

iQOO 8
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