Раскрыт предполагаемый дизайн передней панели iQOO 8

Запуск iQOO 8 запланирован на 4 августа в Китае. В преддверии запуска предполагаемый iQOO 8 был продемонстрирован на продолжающейся технической выставке ChinaJoy 2021.

Загадочный телефон iQOO, заключенный в защитный чехол, будет представлен на выставке ChinaJoy 2021. Вид телефона спереди показывает, что он оснащен дисплеем с изогнутыми краями и расположенной по центру дырочкой. Этот телефон, похоже, станет будущим флагманом iQOO 8.

Слухи, окружающие iQOO 8, утверждают, что он оснащен люминесцентным дисплеем LTPO AMOLED E5 от Samsung. Ожидается, что экран будет поддерживать разрешение 1400 x 3200 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Согласно My Drivers, менеджер по продукту iQOO заявил, что дисплей серии iQOO 8 не только лучший в истории iQOO, но и лучший экран мобильного телефона в 2021 году.

Предполагается, что серия iQOO 8 станет первым телефоном с мобильной платформой Snapdragon 888 Plus. Ожидается, что устройство поступит с 12 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ расширенной оперативной памяти. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 на базе OriginOS UI 1.0 и собственным хранилищем объемом 256 ГБ. Ходят слухи, что он может поддерживать быструю зарядку 120 Вт.

Ранее сегодня предполагаемые телефоны Vivo X70 и X70 Pro были замечены на сертификационной платформе 3C с быстрым зарядным устройством на 44 Вт. Предполагается, что в линейку также входит Vivo X70 Pro +, который может поставляться вместе с быстрым зарядным устройством на 66 Вт.

Источник — Astera.