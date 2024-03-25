Раскрыт основные характеристики процессора Kirin 9010 для флагманов Huawei

На платформе социальной сети X пользователем с ником QaM_Section31 были опубликованы спецификации предстоящего чипсета от Huawei, Kirin 9010. Этот новый чипсет станет преемником модели Kirin 9000S и будет выполнен по современному техпроцессу в 5 нм на мощностях компании SMIC.

Несмотря на отсутствие подробностей о том, как SMIC собирается выпустить 5-нм чип без доступа к устройствам EUV, Kirin 9010 обещает впечатляющую производительность. Он будет оснащен восьмиядерным процессором, включающим два производительных ядра Taishan V130 с частотой до 3,00 ГГц и шесть высокопроизводительных ядер Taishan V130 Lite с частотой до 1,8 ГГц. Чипсет также будет обладать 8 МБ кэш-памятью L3 и видеоускорителем Maleoon 920 с 6 CU и тактовой частотой 750 МГц.

В дополнение к этому, Kirin 9010 будет включать модем Balong 6000 5G, кастомный процессор обработки изображений Kirin 8.0 ISP, нейроблок NPU Huawei Ascend и поддержку памяти LPDDR5 6400. Чипсет потребляет энергию в диапазоне от 5,2 Вт в одноядерном режиме до 12,4 Вт при использовании всех ядер.

По предварительным результатам тестирования в Geekbench 6.0, Kirin 9010 набирает около 1800 баллов на одно ядро и 4800 баллов при работе всех ядер. Относительно синтетических показателей, чипсет показывает производительность, сопоставимую с такими конкурентами, как MediaTek Dimensity 9200+, Apple A12X Bionic и Snapdragon 8+ Gen 1.

Что касается графической производительности, Kirin 9010 с видеоускорителем Maleoon 920 набирает около 2800 баллов в тесте 3D Mark Wildlife Extreme, обеспечивает 54 кадра в секунду в GFXBench Aztec Ruins High Tier Offscreen (1440p, Vulkan) и 188 кадров в секунду в GFXBench Manhattan OpenGL ES 3.1 при разрешении 1080p.

Ожидается, что чипсет Kirin 9010 сделает свой дебют в будущей флагманской линейке смартфонов Huawei, включая модели Huawei P70, Huawei P70 Pro и P70 Art, которые планируется выпустить в текущем году.

Источник: hi-tech.mail