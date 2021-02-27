Раскрыт дизайн нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Помимо опубликованных шпионских фото стало известно, когда состоится официальная презентация серии смартфонов Redmi Note 10.

Сетевой источник опубликовал «живые» фото будущей новинки. На снимках можно увидеть раздел «О телефоне», а также тыльную сторону аппарата.

Redmi Note 10 поступит в продажу под управлением MIUI 12.0.1. Презентация самой продаваемой линейки бренда состоится 4 марта, причем покажут сразу глобальную версию, и как известно, серия будет состоять из Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max.

В базовой модели установят 48 Мп камеры и процессор Snapdragon 678. Клиенту будут предлагаться две конфигурации — 4/64 и 6/128 ГБ.

В старших версиях уже появится 108 Мп камера, но вот количество памяти и процессор для Note 10 Pro и Note 10 Pro Max пока не раскрывают.