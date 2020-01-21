«Раскладушку» Samsung Galaxy Z показали на независимых рендерах

«Раскладушку» Samsung Galaxy Z показали на независимых рендерах21.01.2020 08:50
Пару дней назад в Сети был опубликован логотип раскладного смартфона Samsung Galaxy Z. Этот аппарат якобы будет складываться втрое.
На основе этого логотипа, ранних патентных изображений, а также слухов, ресурс LetsGoDigital создал реалистичные рейдеры устройства.
Смартфон, который продемонстрировал тематический ресурс в разложенном состоянии, по размерам напоминает планшет.
Ожидается, что презентация нового раскладного смартфона от Samsung должна состоятся в феврале, но скорее всего компания представит устройство наподобие Motorola RAZR 2019.
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