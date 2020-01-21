«Раскладушку» Samsung Galaxy Z показали на независимых рендерах

Пару дней назад в Сети был опубликован логотип раскладного смартфона Samsung Galaxy Z. Этот аппарат якобы будет складываться втрое.

На основе этого логотипа, ранних патентных изображений, а также слухов, ресурс LetsGoDigital создал реалистичные рейдеры устройства.

Смартфон, который продемонстрировал тематический ресурс в разложенном состоянии, по размерам напоминает планшет.

Ожидается, что презентация нового раскладного смартфона от Samsung должна состоятся в феврале, но скорее всего компания представит устройство наподобие Motorola RAZR 2019.