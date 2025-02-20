Раскладушка Huawei Pocket 3 может выйти уже в марте

Huawei, вероятно, представит свой новый вертикальный складной смартфон Pocket 3 в середине или конце марта. Хотя точная дата выпуска ещё не известна, инсайдеры предполагают, что устройство будет доступно в следующем месяце.

Серия Pocket 3, по всей видимости, будет состоять из моделей Standard и Custom Edition, которые будут отличаться улучшенным дизайном, новыми характеристиками и улучшениями камеры.

Согласно информации, опубликованной в Weibo, Huawei может задержать выпуск до тех пор, пока новая версия операционной системы HarmonyOS NEXT не станет доступна для большего числа устройств. Это может быть связано с недавним глобальным мероприятием компании по запуску нескольких складных телефонов.

Pocket 3, как ожидается, станет самым маленьким складным телефоном Huawei, будет тоньше и легче предыдущей модели. Устройство может получить новый чип Kirin 5G и функции спутниковой связи.

В марте Huawei также планирует представить другие продукты, такие как носимые устройства Band 10 и наушники FreeArc, а также новый небольшой планшет.