Раскладной смартфон Huawei P50 Pocket представлен на официальных фото

Новинка будет официально представлена 23 декабря, и незадолго до дебюта в сети были опубликованы официальные изображения, рассекречивающие дизайн смартфона.

Раскладная модель смартфона Huawei P50 Pocket это аппарат известный как Huawei Mate V.

Предполагалось, что именно так будет называться смартфон, но оказалось, что на рынке он появится как Huawei P50 Pocket.

Эта модель составит серьезную конкуренцию Samsung Galaxy Z Flip3, к тому же у нее есть преимущество – складка на экране будет почти незаметной.

В сложенном состоянии пользователь получит компактное устройство. Характеристики Huawei P50 Pocket пока не раскрыты.