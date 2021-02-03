Раскладной смартфон Huawei Mate X2 показали на официальном рендере

22 февраля состоится презентация нового поколения раскладного смартфона с гибким экраном Huawei Mate X2.

Про этот аппарат уже много что известно, а накануне была раскрыта и его внешность.

Источником официального рендера стал авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station.

Он в Сети опубликовал изображение смартфона Huawei Mate X2 в сложенном и раскрытом состоянии.

На рендере модно увидеть, что аппарат получит дисплей с вырезом под фронтальную двойную камеру.

По данным сетевых информаторов, Huawei Mate X2 будет очень тонким и легким, в смартфоне установят 8,01-дюймовый экран с разрешением 2480х2220 пикселей.

В сложенном состоянии пользователю будет доступна часть дисплея диагональю 6,45-дюйма с разрешением 2270х1160 пикселей.

В основе «раскладушки» ляжет процессор Kirin 9000. Основная камера аппарата будет состоять из четырех датчиков — 50, 16, 12 и 8 Мп.

Фронтальная получит два датчика, один из которых будет на 16 Мп. Батарею в Huawei Mate X2 установят на 4400 мАч. Размеры смартфона: 161,8х145,8х8,2 мм, вес 295 г.