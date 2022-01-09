Раскладной смартфон Honor Magic V появился на качественных рендерах

Полноценная презентация смартфона состоится 10 января, но в сети уже показали включенный аппарат, причем его продемонстрировали со всех сторон.

Honor Magic V станет первым раскладным смартфоном с внутренним гибким экраном, и как оказалось, несмотря на все усилия компании, складка на гибком экране все равно сохранилась и ее видно, а значит она будет чувствоваться под пальцем.

Honor Magic V станет самым дорогим смартфонов компании. Ожидается что цена базовой версии составит около 2200 долларов.

В основе будущей новинки ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 1, а основная камера получит датчик на 50 Мп.