Раскладной Samsung Galaxy Fold 2 получит улучшенные экраны и стилус

Samsung готовит новое поколение раскладного смартфона Galaxy Fold 2. Про этот аппарат уже давно ходят слухи и часть из них подтвердил аналитик Росс Янг из компании Display Supply Chain Consultants.



Источник в своем Twitter-аккаунте написал, что в Galaxy Fold 2 будет увеличен внешний экран, и его диагональ вырастет до 6,23-дюйма, а в его верхней части появится вырез под фронтальную камеру.

Внутренний гибкий экран тоже станет больше. Его диагональ составит 7,59 дюймов, а сама матрица будет работать на частоте до 120 Гц.

А вот информацию про подэкранную камеру в Galaxy Fold 2 источник опроверг, написав, что в компании пока не собираются использовать такую технологию.

Росс Янг также отметил, что раскладной смартфон получит поддержку стилуса S Pen.

Презентация нового поколения раскладного смартфона с гибким экраном ожидается летом одновременно с показом Galaxy Note 20.